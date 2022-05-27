Російські військові живуть в українських тюрмах

У розвідці зазначили, що російські загарбники розмістили свій особовий склад у колоніях Херсонської області: №10 в тимчасово окупованому селі Дар'ївка, №7 в селі Гола Пристань та №90 в Херсоні.

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Зазначається, що перед цим усіх ув'язнених вивезли в інші місця позбавлення волі. Зараз колонія № 10 використовується російськими окупантами, як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка.

Інша інформація від розвідки

Українська розвідка отримала дані, що приблизно в середині червня загарбники перестануть фінансувати та постачати продовольство в тимчасово окупований Маріуполь. Це призведе до ще гіршої гуманітарної катастрофи в місті.

В населеному пункті Шевченкове у Харківської області російські військові на місцевому ринку питали, де вони можуть купити українські патрони. Свій інтерес ворожими боєприпасами вони пояснюють тим, що хочуть себе підстрелити й видати це за вороже поранення. Так вони сподіваються швидше повернутись додому.

В Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченкове, Ізюмі Харківської області частіше трапляються випадки зникнення людей. Переважно це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки. Зникнення пов'язують з діяльністю співробітників ворожих спецслужб на тимчасово окупованій частині області. Шляхи виїзду на підконтрольні Україні території зараз окупанти повністю заблокували. Автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад.

Зазначимо, що раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький перебачив, що війна ще скоро не закінчиться й триватиме до зими. Він також повідомляв про те, що Росія за три місяці повномасштабної війни використала 60% запасів своєї високоточної зброї. Причому у перші два місяці окупанти обстрілювали ракетами хаотично, а зараз це роблять рідше і більше їх цінують.