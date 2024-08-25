Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, политический философ, научный сотрудник Карлова университета в Праге Александр Морозов, отметив, что конфликты могут возникнуть где угодно в России. Между тем в среди населения растет уровень тревожности из-за непонимания действий власти.

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В любом регионе России может возникнуть конфликт

По словам политолога, Путин вместе с Евгением Пригожиным в июне 2022 года открыли "ящик Пандоры", начав выпускать из тюрем заключенных в обмен на заключение контрактов для участия в агрессии против Украины.

Это меняет социальную атмосферу в России и местах заключения. Работодатели осознают, что к ним на работу могут прийти люди, которые были заключении за убийства, насилия и бандитизм.

Люди, которые должны быть заключены, например на 20 лет, выйдут на свободу за 6 месяцев только потому, что записались быть участниками так называемого "сво". В бунтах, которые начались в местах заключения эта ситуация очень показательна,

– заметил Морозов.

Хотя Кремль и построил систему контроля за конфликтами в регионах, где есть силовые структуры, но подобные конфликты "вспыхивают, как спички".

Можно ожидать, что не только в этнических регионах России, а во всех могут возникнуть конфликтные ситуации. Они могут быть из-за пожаров в лесах, исчезновением продуктов из магазинов. В России создали ситуацию тревоги,

– подчеркнул политолог.

Для примера, недавно российская социология зафиксировала, что тревожность населения страны-агрессора стремительно растет. Украинские войска продолжают Курскую операцию, а российские власти не знают, как противодействовать ВСУ, что повышает уровень беспокойства среди россиян.