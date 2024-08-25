Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Что означает "перегретая экономика"

Российская экономика оказалась не готовой к интенсивному вливанию в военно-промышленный комплекс на фоне дефицита человеческих ресурсов. Проблема с демографией была еще до начала полномасштабного вторжения, но уже два с половиной года Россия еще и теряет человеческий и рабочий ресурс на фронте.

Этот дефицит рабочих рук привел к тому, что спрос растет, товаров гражданского и бытового назначения нужно больше, произвести их больше невозможно, поэтому деньги, которые должны были быть пущены на это производство, просто порождают инфляцию,

– объяснил Липсиц.

Зато цены становятся заоблачными, а рост экономики, о котором так кричит Кремль, является исключительного в сфере военного производства. Однако рядовой россиянин после работы на военном заводе приходит в обычный магазин, где товаров больше не становится – это и есть перегретая экономика, а ситуацию исправить сейчас нельзя никак.

Что ждет население и бизнес

В российской экономике уже наступил период, когда расплата за войну легла на плечи обычных россиян. Для того, чтобы предпринимателям развивать бизнес нужны вложения. Кредит в банке стал практически недоступен, ведь процент взлетел заоблачно – около 20%. С другой стороны, бизнес может выживать за счет собственного дохода, однако министерство финансов пообещало, что налог на прибыль вырастет с 20% до 25%.

У рядовых россиян также исчезла эйфория по поводу поднятия заработных плат, в частности это касалось военного сектора.

Экономист отметил, что с начала войны цены на товары в России выросли на 70%, а бюджетным сферам только обещают поднятие заработных плат на 5%.

У людей нет средств для покупки товаров, а какой тогда смысл развивать бизнес,

– подчеркнул Липсиц.

Золотовалютные резервы России исчерпываются, доход от нефти падает, и может упасть еще больше, ведь гарантий Россия уже не имеет никаких. Поэтому с каждым месяцем, с каждым годом россиянам становится все труднее выживать.