Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсиц.

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Що означає "перегріта економіка"

Російська економіка виявилася не готовою до інтенсивного вливання у військово-промисловий комплекс на фоні дефіциту людських ресурсів. Проблема з демографією була ще до початку повномасштабного вторгнення, але вже два з половиною роки Росія ще й втрачає людський та робочий ресурс на фронті.

Цей дефіцит робочих рук привів до того, що попит росте, товарів цивільного та побутового призначення потрібно більше, виробити їх більше неможливо, тому гроші, які мали бути пущені на це виробництво, просто породжують інфляцію,

– пояснив Ліпсиц.

Натомість ціни стають захмарними, а ріст економіки, про який так кричить Кремль, є виняткового у сфері воєнного виробництва. Однак пересічний росіянин після роботи на воєнному заводі приходить у звичайний магазин, де товарів більше не стає – це і є перегріта економіка, а ситуацію виправити зараз не можна ніяк.

Що чекає на населення та бізнес

В російській економіці вже настав період, коли відплата за війну лягла на плечі звичайних росіян. Для того, щоб підприємцям розвивати бізнес потрібні вкладення. Кредит в банку став практично недоступний, адже відсоток злетів захмарно – близько 20%. З іншого боку, бізнес може виживати за рахунок власного доходу, однак міністерство фінансів пообіцяло, що податок на прибуток зросте з 20% до 25%.

У пересічних росіян також зникла ейфорія з приводу підняття заробітних плат, зокрема це стосувалося воєнного сектору.

Економіст зауважив, що з початку війни ціни на товари в Росії виросли на 70%, а бюджетним сферам лише обіцяють підняття заробітних плат на 5%.

В людей немає коштів для покупки товарів, а який тоді сенс розвивати бізнес,

– підкреслив Ліпсиц.

Золото-валютні резерви Росії вичерпуються, дохід від нафти падає, і може впасти ще більше, адже гарантій Росія вже не має жодних. Тому з кожним місяцем, з кожним роком росіянам стає все важче виживати.