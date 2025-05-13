Инцидент произошел с 8 на 9 мая. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах, передает 24 Канал.

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Что известно об инциденте

Беглецы отбывали наказание за убийство, грабеж, незаконный сбыт наркотиков, изнасилование и побои.

Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования. Оружия при них не было. Все 10 – заключённые,

– говорится в сообщении.

Почти сразу на выезде из Ростовской области задержали 4 человек, остальных до сих пор ищет военная полиция. Местонахождение еще 2 преступников уже якобы установлено, готовится задержание.

Напомним, в январе в Курской области дезертировали 6 российских штурмовиков-смертников, завербованных из колоний. Военнослужащие принадлежали к 177-му отдельному гвардейскому полку морской пехоты. Каждый из них забрал с собой автомат с не менее 4 снаряженными магазинами.