Известно, что солдаты были из числа зеков-преступников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить".

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Дезертиры были штурмовиками-смертниками

Во время побега с позиций каждый из дезертиров забрал с собой автомат с как минимум 4 снаряженными магазинами.

Эти военнослужащие принадлежали к 177 отдельному гвардейскому полку морской пехоты вооруженных сил России и были штурмовиками-смертниками из роты "V".

В ее состав входят завербованные из колоний зэки-преступники.

"Таким нечего терять, ведь они просто расходный материал, назначение которого погибнуть в любом случае", – добавили в "Хочу жить".

Напомним, что президент Зеленский рассказал, какие потери понесла Россия на Курщине за 5 месяцев операции ВСУ. Речь идет о 30 – 35 тысячах военнослужащих.