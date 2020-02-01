Российские бомбардировщики вызывающе пролетели над канадской границей: подробности

Два российских ракетоносца Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады. Этот полет был плановым. Ранее россияне беспокоили своим появлением в небе жителей Прибалтики, а теперь летают у американских и канадских границ.

Пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады – это не что иное, как "продолжение наращивания агрессивных действий" противника. В этом уверен глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал ВВС США Терренс О'Шонесси.

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Следует заметить, что именно НОРАД идентифицировал российских бомбардировщиков в небе над Канадой. Об этом говорится в их сообщении в твиттере.

NORAD positively identified two Tu-160 Blackjack Russian Bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on Friday, Jan. 31, 2020. The Russian aircraft remained in international airspace and did not enter United States or Canadian sovereign airspace. 1/3 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 31, 2020

НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в опознавательную зону ПВО Канады.

При этом самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что полет был плановым.