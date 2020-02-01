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      Российские бомбардировщики вызывающе пролетели над канадской границей: подробности

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      Ту-160 / Иллюстративное фото

      Два российских ракетоносца Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады. Этот полет был плановым. Ранее россияне беспокоили своим появлением в небе жителей Прибалтики, а теперь летают у американских и канадских границ.

      Пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады – это не что иное, как "продолжение наращивания агрессивных действий" противника. В этом уверен глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерал ВВС США Терренс О'Шонесси.

      Что еще себе позволяют россияне: Россия провела авиационные учения с боевыми стрельбами в аннексированном Крыму

      Следует заметить, что именно НОРАД идентифицировал российских бомбардировщиков в небе над Канадой. Об этом говорится в их сообщении в твиттере.

      НОРАД идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160, которые вошли в опознавательную зону ПВО Канады.

      При этом самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что полет был плановым.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Канада Новости России авиация
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