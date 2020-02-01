Російські бомбардувальники зухвало пролетіли над канадським кордоном: подробиці

Два російські ракетоносці Ту-160 пролетіли поруч із повітряним простором Канади. Цей політ був плановим. Раніше росіяни турбували своєю появою в небі жителів Прибалтики, тепер же літають біля американських та канадських кордонів.

Проліт російських Ту-160 поряд з повітряним простором Канади – це ніщо інше, як "продовження нарощування агресивних дій" противника. У цьому впевнений очільник Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (НОРАД) генерал ВПС США Терренс О'Шонессі.

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Слід зауважити, що саме НОРАД ідентифікував російські бомбардувальники у небі над Канадою. Про це мовиться у їх повідомленні у твіттері.

NORAD positively identified two Tu-160 Blackjack Russian Bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on Friday, Jan. 31, 2020. The Russian aircraft remained in international airspace and did not enter United States or Canadian sovereign airspace. 1/3 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 31, 2020

НОРАД ідентифікував два російські бомбардувальники Ту-160, що увійшли в розпізнавальну зону ППО Канади.

При цьому літаки не входили в повітряний простір США або Канади. У Міноборони Росії, своєю чергою, повідомили, що політ був плановим.