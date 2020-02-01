Російські бомбардувальники зухвало пролетіли над канадським кордоном: подробиці
Два російські ракетоносці Ту-160 пролетіли поруч із повітряним простором Канади. Цей політ був плановим. Раніше росіяни турбували своєю появою в небі жителів Прибалтики, тепер же літають біля американських та канадських кордонів.
Проліт російських Ту-160 поряд з повітряним простором Канади – це ніщо інше, як "продовження нарощування агресивних дій" противника. У цьому впевнений очільник Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (НОРАД) генерал ВПС США Терренс О'Шонессі.
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Слід зауважити, що саме НОРАД ідентифікував російські бомбардувальники у небі над Канадою. Про це мовиться у їх повідомленні у твіттері.
НОРАД ідентифікував два російські бомбардувальники Ту-160, що увійшли в розпізнавальну зону ППО Канади.
При цьому літаки не входили в повітряний простір США або Канади. У Міноборони Росії, своєю чергою, повідомили, що політ був плановим.