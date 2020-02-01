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      Російські бомбардувальники зухвало пролетіли над канадським кордоном: подробиці

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      Ту-160 / Ілюстративне фото

      Два російські ракетоносці Ту-160 пролетіли поруч із повітряним простором Канади. Цей політ був плановим. Раніше росіяни турбували своєю появою в небі жителів Прибалтики, тепер же літають біля американських та канадських кордонів.

      Проліт російських Ту-160 поряд з повітряним простором Канади – це ніщо інше, як "продовження нарощування агресивних дій" противника. У цьому впевнений очільник Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (НОРАД) генерал ВПС США Терренс О'Шонессі.

      Що ще собі дозволяють росіяни: Росія провела авіаційні навчання з бойовими стрільбами в анексованому Криму

      Слід зауважити, що саме НОРАД ідентифікував російські бомбардувальники у небі над Канадою. Про це мовиться у їх повідомленні у твіттері.

      НОРАД ідентифікував два російські бомбардувальники Ту-160, що увійшли в розпізнавальну зону ППО Канади.

      При цьому літаки не входили в повітряний простір США або Канади. У Міноборони Росії, своєю чергою, повідомили, що політ був плановим.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: авіація Новини Росії Канада Новини США
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