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      Росія провела авіаційні навчання з бойовими стрільбами в анексованому Криму

      13 Читать новость на русском
      Су-30СМ
      Су-30СМ / militaryarms

      Окупаційні війська РФ провели навчання авіації Чорноморського флоту Росії на анексованому півострові. Літаки Су-30СМ, Су-27 і Су-24М знищили командний пункт умовного супротивника.

      За сценарієм, розвідувальний літак Су-24МР виявив командний пункт умовного супротивника в гірській місцевості, повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на прес-службу Південного військового округу Міноборони Росії.

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      Навчання проводилися на полігоні Опук. Наземні цілі були розташовані в районі гори Кончек. Зазначається, що стрільби під час маневрів були бойовими.

      Су-24МР
      Розвідувальний літак Су-24МР / Фото Wikipedia

      Російські літаки використовували боєприпаси типу ОФАБ-250-270. Загалом впродовж тренувального бомбардування на землю було скинуто 12 авіаційних бомб.

      авіаційні бомби
      Авіаційні бомби ОФАБ-250-270 / Фото defendingrussia

      До слова, всього два дні тому російські силовики провели навчання у міжнародному дитячому центрі "Артек", що розташований поблизу Гурзуфа в окупованому Криму. Такий "подарунок" окупаційна влада зробила силовикам до Дня підрозділів спецпризначення.

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      25 жовтня
      3038
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму авіація Новини Росії
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