Россия провела авиационные учения с боевыми стрельбами в аннексированом Крыму

Оккупационные войска РФ провели учения авиации Черноморского флота России на аннексирована полуострове. Самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24М уничтожили командный пункт условного противника.

По сценарию, разведывательный самолет Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности, сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа Минобороны России.

Интересно: Россия массово заселяет Крым россиянами: какими могут быть последствия

Учения проводились на полигоне Опук. Наземные цели были расположены в районе горы Кончек. Отмечается, что стрельбы во время маневров были боевыми.



Разведывательный самолет Су-24МР / Фото Wikipedia

Российские самолеты использовали боеприпасы типа ОФАБ-250-270. Всего в течение тренировочной бомбардировки на землю было сброшено 12 авиационных бомб.



Авиационные бомбы ОФАБ-250-270 / Фото defendingrussia

К слову, всего два дня назад российские силовики провели учения в международном детском центре "Артек", который расположен вблизи Гурзуфа в оккупированном Крыму. Такой "подарок" оккупационная власть сделала силовикам ко Дню подразделений спецназначения.