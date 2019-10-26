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      Россия провела авиационные учения с боевыми стрельбами в аннексированом Крыму

      3 Читати новину українською
      Су-30СМ
      Су-30СМ / militaryarms

      Оккупационные войска РФ провели учения авиации Черноморского флота России на аннексирована полуострове. Самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24М уничтожили командный пункт условного противника.

      По сценарию, разведывательный самолет Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности, сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа Минобороны России.

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      Учения проводились на полигоне Опук. Наземные цели были расположены в районе горы Кончек. Отмечается, что стрельбы во время маневров были боевыми.

      Су-24МР
      Разведывательный самолет Су-24МР / Фото Wikipedia

      Российские самолеты использовали боеприпасы типа ОФАБ-250-270. Всего в течение тренировочной бомбардировки на землю было сброшено 12 авиационных бомб.

      авіаційні бомби
      Авиационные бомбы ОФАБ-250-270 / Фото defendingrussia

      К слову, всего два дня назад российские силовики провели учения в международном детском центре "Артек", который расположен вблизи Гурзуфа в оккупированном Крыму. Такой "подарок" оккупационная власть сделала силовикам ко Дню подразделений спецназначения.

      blog_ava
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      25 октября
      535
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости России авиация Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики
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