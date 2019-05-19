Российские деньги довели до отставки: все детали скандала с австрийским вице-канцлером

Разоблачения журналистов из немецких изданий Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel разрушили карьеру Хайнца-Кристиана Штрахе. Видео, которое они обнародовали, всколыхнуло всю Европу. Журналисты 24 канала собрали все детали громкого скандала, которые стоит знать.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе продержался на посту в государстве чуть меньше полтора года.

Читайте также: В Австрии пройдут досрочные выборы из-за скандального видео с "богатой россиянкой"

Поводом для его увольнения стали скандальные разоблачения, обнародованные двумя немецкими изданиями. В пятницу, 17 мая, немецкие издания Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы "Австрийской партии свободы" и его доверенного лица Иоганнеса Гуденуса с "племянницей" российского олигарха Игоря Макарова.

Встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии – в июле 2017 года на Ибице. Зато сам Макаров подчеркнул, что он не имеет братьев или сестер, поэтому никакой племянницы не существует.



Фрагмент из видео

Штрахе предложил подставной племяннице российского олигарха купить 50% авторитетного австрийского издания Kronen Zeitung. Зато обещал инвестору выгодные государственные заказы. Контроль над изданием мог помочь Штрахе повлиять на избирателей и в конечном итоге выиграть парламентские выборы, а значит попасть в правительство и получить возможность распоряжаться государственными контрактами. После обнародования видео со скандальным разговором, Штрахе попробовал все оправдать алкоголем. Мол, в тот день много выпил, поэтому и наплел ерунды.

Это был инцидент, связанный с большим количеством алкоголя. Меня соблазнили на полемику в интимной атмосфере, я не думал, когда говорил. Алкоголь развязал мне язык. Да, конечно, сейчас в трезвом состоянии, оглядываясь назад, я понимаю, что мои слова были катастрофическими и крайне нелепыми,

– отметил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.



Гайнц-Кристиан Штрахе заявил, что был под действием алкоголя

И хотя в тот вечер на Ибице лидер партии Свободы ШтрАхе таки не заключил с подставной племянницей российского олигарха никаких конкретных соглашений, его политсила смогла одержать весомую победу на выборах 2017 года.

Правопопулистская партия "Свободы" впервые за десять лет заняла вторую строчку, получив 53 парламентских мандата. Австрийцы поверили заявлениям Штрахе очистить политику от нечистых на руку депутатов. Успех на выборах позволил представителям партии "Свободы" войти в коалиционное правительство, а Штрахе занять пост вице-канцлера.

На фоне разоблачений немецких журналистов разъяренные австрийцы под зданием федеральной канцелярии в Вене теперь требуют отставки всех членов правительства.

Австрийский скандал еще больше осложнил ситуацию в Европе накануне выборов в Европарламент. О попытках россиян расколоть объединение изнутри, поддерживая различными способами правопопулистские движения, хорошо знают в Брюсселе. Кремль заручился поддержкой таких европейских правопопулистских политсил: французской "Национальный фронт", "Альтернатива для Германии" и итальянская "Лига".

Известно, что эти партии выступают за смягчение или полную отмену антироссийских санкций и возобновление полномасштабного сотрудничества с Россией. Более того, готовы признать Крым российским. А вот удастся ли им попасть в Европарламент и продвигать пророссийские идеи на континенте, можно будет узнать в конце мая, когда в ЕС состоятся парламентские выборы.