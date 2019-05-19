Російські гроші довели до відставки: всі деталі скандалу з австрійським віце-канцлером

Викриття журналістів з німецьких видань Die Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel зруйнували кар'єру Гайнца-Крістіана Штрахе. Відео, яке вони оприлюднили, сколихнуло всю Європу. Журналісти 24 каналу зібрали всі деталі гучного скандалу, які варто знати.

Колишній віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе протримався на посаді у державі трохи менше півтора року.

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Приводом для його звільнення стали скандальні викриття, оприлюднені двома німецькими виданнями. У п'ятницю, 17 травня, німецькі видання Die Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel опублікували відеозаписи, таємно зроблені під час зустрічі очільника "Австрійської партії свободи" та його довіреної особи Йоганнеса Гуденуса з "племінницею" російського олігарха Ігоря Макарова.

Зустріч відбулася за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії – у липні 2017 року на Ібіці. Натомість сам Макаров наголосив, що він не має братів чи сестер, тому ніякої племінниці не існує.



Фрагмент з відео

Штрахе запропонував підставній племінниці російського олігарха купити 50% авторитетного австрійського видання Kronen Zeitung. Натомість обіцяв інвесторці вигідні державні замовлення. Контроль над виданням міг допомогти Штрахе вплинути на виборців і зрештою виграти парламентські вибори, а отже потрапити до уряду й отримати можливість розпоряджатися державними контрактами. Після оприлюднення відео зі скандальною розмовою, Штрахе спробував все виправдати алкоголем. Мовляв, того дня багато випив, тож і наплів дурниць.

Це був інцидент, пов'язаний з великою кількістю алкоголю. Мене спокусили на полеміку в інтимній атмосфері, я не думав, коли говорив. Алкоголь розв'язав мені язика. Так, звичайно, зараз у тверезому стані оглядачись назад я розумію, що мої слова були катастрофічними і вкрай недолугими,

– наголосив колишній віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе.



Гайнц-Крістіан Штрахе заявив, що був під дією алкоголю

І хоча того вечора на Ібіці лідер партії Свободи ШтрАхе таки не уклав з підставною племінницею російського олігарха жодних конкретних угод, його політсила змогла здобути вагому перемогу на виборах 2017 року.

Правопопулістська партія "Свободи" вперше за десять років посіла другу сходинку, отримавши 53 парламентські мандати. Австрійці повірили заявам Штрахе очистити політику від нечистих на руку депутатів. Успіх на виборах дозволив представникам партії "Свободи" увійти до коаліційного уряду, а Штрахе посісти посаду віце-канцлера.

На тлі викриттів німецьких журналістів розлючені австрійці під будівлею федеральної канцелярії у Відні тепер вимагають відставки від усіх членів уряду.

Австрійський скандал ще більше ускладнив ситуацію в Європі напередодні виборів до Європарламенту. Про спроби росіян розколоти об'єднання зсередини, підтримуючи у різний спосіб правопопулістські рухи, добре знають у Брюсселі. Кремль заручився підтримкою таких європейських правопопулістських політсил: французькій "Національний фронт", "Альтернатива для Німеччини" та італійська "Ліга".

Відомо, що ці партії виступають за пом'якшення або повне скасування антиросійських санкцій і відновлення повномасштабної співпраці з Росією. Ба більше, готові визнати Крим російським. А от чи вдасться їм потрапити до Європарламенту і просувати проросійські ідеї на континенті можна буде дізнатися наприкінці травня, коли в ЄС відбудуться парламентські вибори.