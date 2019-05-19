05:05
19 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      В Австрії пройдуть дострокові вибори через скандальне відео з "багатою росіянкою"

      154 Читать новость на русском
      Себастьян Курц
      Себастьян Курц / Фото з відкритих джерел

      Австрійський канцлер Себастьян Курц у суботу, 18 травня, оголосив про розпад правлячої коаліції та закликав якнайшвидше провести в країні дострокові парламентські вибори.

      Курц наголосив, що хоче працювати на благо країни зі своїм політичним курсом, проте без скандальних інцидентів в уряді, зазначило видання DW.

      Читайте також: В Австрії серйозно розізлились через рішення України щодо їхнього пропагандиста Кремля

      Серед іншого він заявив про припинення роботи коаліційного уряду республіки з Австрійською партією свободи, очолюваною віце-канцлером Австрії Гайнц-Крістіаном Штрахе. За його словами, Австрійська партія свободи не може бути його партнером.

      Я запропонував президенту республіки призначити дострокові вибори на найближчу можливу дату,
      – заявив Курц.

      Раніше того ж дня Штрахе адресував канцлеру Себастьяну Курцу заяву про свою відставку – і той її задовільнив.

      Він також заявив, що через відео став "жертвою політичної розправи". На його думку, за цим відео стоять спецслужби кількох країн, однак він не навів жодного доказу.

      Про яке відео йде мова?

      У п’ятницю, 17 травня, німецькі видання Die Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel опублікували відеозаписи, таємно зроблені під час зустрічі очільника "Австрійської партії свободи" та його довіреної особи Йоганнеса Гуденуса з "племінницею російського олігарха". Зустріч відбулася за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії – у липні 2017 року на Ібіці.


      Скріншот із відео

      На записі жінка, що представилась Альоною Макаровою, стверджує, що вона нібито є племінницею російського олігарха та хоче інвестувати в Австрію велику суму (близько 250 мільйонів євро) сумнівного походження. Зокрема, вона та чоловік, який її супроводжує, говорять про намір купити популярну австрійську щоденну газету Kronen Zeitung, яка буде працювати в інтересах "Австрійської партії свободи".

      В обмін вони хотіли отримати від Штрахе "послуги у відповідь".

      Тому протягом шести годин разом із алкогольними напоями Штрахе та росіянка обговорювали різні варіанти співпраці. Зокрема, він запропонував нелегальну схему фінансування "Австрійської партії свободи" в обхід законодавства.

      Також Штрахе обіцяв після приходу до влади відібрати держзамовлення у великої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх росіянам.

      Що відомо про "Австрійську партію свободи"?Правопопулістська FPÖ наприкінці 2016 року підписала меморандум про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією". За результатами парламентських виборів восени 2017 року увійшла до коаліційного уряду Австрії. Представники партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти Росії, заперечували російську агресію проти України, виступали за активізацію співпраці з Росією.


      Скріншот із відео

      На записі жінка, що представилась Альоною Макаровою, стверджує, що вона нібито є племінницею російського олігарха та хоче інвестувати в Австрію велику суму (близько 250 мільйонів євро) сумнівного походження. Зокрема, вона та чоловік, який її супроводжує, говорять про намір купити популярну австрійську щоденну газету Kronen Zeitung, яка буде працювати в інтересах "Австрійської партії свободи".

      В обмін вони хотіли отримати від Штрахе "послуги у відповідь".

      Тому протягом шести годин разом із алькогольними напоями Штрахе та росіянка обговорювали різні варіанти співпраці. Зокрема, він запропонував нелегальну схему фінансування "Австрійської партії свободи" в обхід законодавства.

      Також Штрахе обіцяв після приходу до влади відібрати держзамовлення у великої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх росіянам

      blog_ava
      Євробачення-2019: онлайн-трансляція фіналу
      18 травня
      5637
      Теги: Новини політики Австрія Скандал Корупція Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 травня: роковини трагедії кримських татар і очікування інавгурації Зеленського
      18 травня , 22:01 Головні новини 18 травня: роковини трагедії кримських татар і очікування інавгурації Зеленського
      1058
      Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      18 травня , 22:00 Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      Ольга Черненко 591
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      18 травня , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 1916
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      18 травня , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 654
      Кримські татари та українці: хроніка російських репресій
      18 травня , 13:15 Кримські татари та українці: хроніка російських репресій
      Євгенія Мазур 2
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук