В Австрії пройдуть дострокові вибори через скандальне відео з "багатою росіянкою"

Австрійський канцлер Себастьян Курц у суботу, 18 травня, оголосив про розпад правлячої коаліції та закликав якнайшвидше провести в країні дострокові парламентські вибори.

Курц наголосив, що хоче працювати на благо країни зі своїм політичним курсом, проте без скандальних інцидентів в уряді, зазначило видання DW.

Читайте також: В Австрії серйозно розізлились через рішення України щодо їхнього пропагандиста Кремля

Серед іншого він заявив про припинення роботи коаліційного уряду республіки з Австрійською партією свободи, очолюваною віце-канцлером Австрії Гайнц-Крістіаном Штрахе. За його словами, Австрійська партія свободи не може бути його партнером.

Я запропонував президенту республіки призначити дострокові вибори на найближчу можливу дату,

– заявив Курц.

Раніше того ж дня Штрахе адресував канцлеру Себастьяну Курцу заяву про свою відставку – і той її задовільнив.

Він також заявив, що через відео став "жертвою політичної розправи". На його думку, за цим відео стоять спецслужби кількох країн, однак він не навів жодного доказу.

Про яке відео йде мова?

У п’ятницю, 17 травня, німецькі видання Die Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel опублікували відеозаписи, таємно зроблені під час зустрічі очільника "Австрійської партії свободи" та його довіреної особи Йоганнеса Гуденуса з "племінницею російського олігарха". Зустріч відбулася за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії – у липні 2017 року на Ібіці.



Скріншот із відео

На записі жінка, що представилась Альоною Макаровою, стверджує, що вона нібито є племінницею російського олігарха та хоче інвестувати в Австрію велику суму (близько 250 мільйонів євро) сумнівного походження. Зокрема, вона та чоловік, який її супроводжує, говорять про намір купити популярну австрійську щоденну газету Kronen Zeitung, яка буде працювати в інтересах "Австрійської партії свободи".

В обмін вони хотіли отримати від Штрахе "послуги у відповідь".

Тому протягом шести годин разом із алкогольними напоями Штрахе та росіянка обговорювали різні варіанти співпраці. Зокрема, він запропонував нелегальну схему фінансування "Австрійської партії свободи" в обхід законодавства.

Також Штрахе обіцяв після приходу до влади відібрати держзамовлення у великої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх росіянам.

Що відомо про "Австрійську партію свободи"?Правопопулістська FPÖ наприкінці 2016 року підписала меморандум про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією". За результатами парламентських виборів восени 2017 року увійшла до коаліційного уряду Австрії. Представники партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти Росії, заперечували російську агресію проти України, виступали за активізацію співпраці з Росією.



Скріншот із відео

На записі жінка, що представилась Альоною Макаровою, стверджує, що вона нібито є племінницею російського олігарха та хоче інвестувати в Австрію велику суму (близько 250 мільйонів євро) сумнівного походження. Зокрема, вона та чоловік, який її супроводжує, говорять про намір купити популярну австрійську щоденну газету Kronen Zeitung, яка буде працювати в інтересах "Австрійської партії свободи".

В обмін вони хотіли отримати від Штрахе "послуги у відповідь".

Тому протягом шести годин разом із алькогольними напоями Штрахе та росіянка обговорювали різні варіанти співпраці. Зокрема, він запропонував нелегальну схему фінансування "Австрійської партії свободи" в обхід законодавства.

Також Штрахе обіцяв після приходу до влади відібрати держзамовлення у великої австрійської будівельної компанії Strabag і віддати їх росіянам.