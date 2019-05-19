05:04
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      В Австрии пройдут досрочные выборы из-за скандального видео с "богатой россиянкой"

      43 Читати новину українською
      Себастьян Курц
      Себастьян Курц / Фото из открытых источников

      Австрийский канцлер Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о распаде правящей коалиции и призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы.

      Курц отметил, что хочет работать на благо страны со своим политическим курсом, но без скандальных инцидентов в правительстве, отметило издание DW.

      Читайте также: В Австрии серьезно разозлились из-за решения Украины относительно их пропагандиста Кремля

      Среди прочего он заявил о прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы, возглавляемой вице-канцлером Австрии Штрахе. По его словам, Австрийская партия свободы не может быть его партнером.

      Я предложил президенту республики назначить досрочные выборы на ближайшую возможную дату,
      – заявил Курц.

      Ранее в тот же день Штрахе адресовал канцлеру Себастьяну Курцу заявление о своей отставке – и тот ее удовлетворил.

      Он также заявил, что из-за видео стал "жертвой политической расправы". По его мнению, за этим видео стоят спецслужбы нескольких стран, однако он не привел ни одного доказательства.

      О каком видео идет речь?

      В пятницу, 17 мая, немецкие издания Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы "Австрийской партии свободы" и его доверенного лица Иоганнеса Гуденуса с "племянницей российского олигарха". Встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии - в июле 2017 года на Ибице.


      Скриншот с видео

      На записи женщина, которая представилась Аленой Макаровой, утверждает, что она якобы является племянницей российского олигарха и хочет инвестировать в Австрию большую сумму (около 250 миллионов евро) сомнительного происхождения. В частности, она и муж, который ее сопровождает, говорят о намерении купить популярную австрийскую ежедневную газету Kronen Zeitung, которая будет работать в интересах "Австрийской партии свободы".

      В обмен они хотели получить от Штрахе "услуги в ответ".

      Поэтому в течение шести часов вместе с алкогольными напитками Штрахе и россиянка обсуждали различные варианты сотрудничества. В частности, он предложил нелегальную схему финансирования "Австрийской партии свободы" в обход законодательства.

      Также Штрахе обещал после прихода к власти отобрать госзаказы в большой австрийской строительной компании Strabag и отдать их россиянам.

      Что известно об "Австрийской партии свободы"?Правопопулистская FPÖ в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией". По результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против России, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.

      blog_ava
      Сергей Лазарев на Евровидении-2019: чем отличилос выступление участника России на финале – видео
      18 мая
      3818
      Теги: Новости политики Деньги Коррупция Скандал Австрия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского
      18 мая , 22:24 Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского
      86
      Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      18 мая , 22:00 Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      Ольга Черненко 591
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      18 мая , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 1916
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      18 мая , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 194
      Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      18 мая , 13:15 Крымские татары и украинцы: хроника российских репрессий
      Євгенія Мазур 1
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук