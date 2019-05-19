В Австрии пройдут досрочные выборы из-за скандального видео с "богатой россиянкой"

Австрийский канцлер Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о распаде правящей коалиции и призвал как можно скорее провести в стране досрочные парламентские выборы.

Курц отметил, что хочет работать на благо страны со своим политическим курсом, но без скандальных инцидентов в правительстве, отметило издание DW.

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Среди прочего он заявил о прекращении работы коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы, возглавляемой вице-канцлером Австрии Штрахе. По его словам, Австрийская партия свободы не может быть его партнером.

Я предложил президенту республики назначить досрочные выборы на ближайшую возможную дату,

– заявил Курц.

Ранее в тот же день Штрахе адресовал канцлеру Себастьяну Курцу заявление о своей отставке – и тот ее удовлетворил.

Он также заявил, что из-за видео стал "жертвой политической расправы". По его мнению, за этим видео стоят спецслужбы нескольких стран, однако он не привел ни одного доказательства.

О каком видео идет речь?

В пятницу, 17 мая, немецкие издания Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозаписи, тайно сделанные во время встречи главы "Австрийской партии свободы" и его доверенного лица Иоганнеса Гуденуса с "племянницей российского олигарха". Встреча состоялась за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии - в июле 2017 года на Ибице.



Скриншот с видео

На записи женщина, которая представилась Аленой Макаровой, утверждает, что она якобы является племянницей российского олигарха и хочет инвестировать в Австрию большую сумму (около 250 миллионов евро) сомнительного происхождения. В частности, она и муж, который ее сопровождает, говорят о намерении купить популярную австрийскую ежедневную газету Kronen Zeitung, которая будет работать в интересах "Австрийской партии свободы".

В обмен они хотели получить от Штрахе "услуги в ответ".

Поэтому в течение шести часов вместе с алкогольными напитками Штрахе и россиянка обсуждали различные варианты сотрудничества. В частности, он предложил нелегальную схему финансирования "Австрийской партии свободы" в обход законодательства.

Также Штрахе обещал после прихода к власти отобрать госзаказы в большой австрийской строительной компании Strabag и отдать их россиянам.

Что известно об "Австрийской партии свободы"?Правопопулистская FPÖ в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией". По результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против России, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.