Российские друзья Украины: кто в РФ не боится говорить правду

Крым – это Украина, а российские войска есть на Донбассе: такую правду дерзает говорить далеко не каждый из известных людей России. А точнее, их всего несколько десятков, и эта цифра уменьшается.

К слову, 15 августа скончался известный детский писатель и отец Чебурашки и почтальона Печкина Эдуард Успенский. Он был среди тех россиян, кто открыто выражал недовольство режимом Путина и поддержку Украине.

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"Чебурашка и Крокодил Гена", "Каникулы в Простоквашено" и многие другие детских историй написаны Эдуардом Успенским. На них выросли несколько современных поколений Украины. Детский писатель никогда не поддерживал политику Кремля и не боялся называть аннексию Крыма уродливой. Сердце Успенского остановилось на 80-м году жизни.

Страна разделилась на 10% и на 90% идиотов. Я считаю, что я принадлежу к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом – она ​​безобразна,

– говорил Эдуард Успенский.

Он был одним из 16 "друзей" Украины в России. Цифра относительная. В этом списке и музыканты, политики и общественные деятели, которые не поддались давлению Кремлевской пропаганды. Среди них и солист группы "Машина Времени" Андрей Макаревич. Как и поет в песнях, не прогнулся под политику Кремля и признает наличие российских войск на Донбассе.

Введение войск в другое государство равносильно объявлению войны. Мне бы очень не хотелось завтра оказаться в состоянии войны с Украиной и всем миром,

– сказал Макаревич.

К российским друзьям можно отнести и акртису Лию Ахеджакову, известную по многим советскими фильмами, такими как "Служебный роман", "С легким паром". Она также не скрывает возмущения относительно аннексии Крыма и заключения Олега Сенцова.

То, что произошло с Украиной, я даже не знаю как это назвать. Идет охота на волков, деятелей культуры. И чем больше фигура, тем выгоднее ее подавить,

– подчеркнула Лия Ахеджакова.

Среди представителей культуры свою приверженность Украины выражают и журналисты Сергей Лойко, Виктор Шендерович, писатель Борис Акунин, известная в России певица Лайма Вайкуле, а также уроженец Одесской юморист-сатирик Михаил Жванецкий.

В Украине решили пойти в Европу. И такая вещь безболезненно не проходит,

– подчеркнул Жванецкий.

Кроме людей искусства которые поддерживают Украину есть и ряд российских политиков. Между тем некоторые из украинских селебритис позиционируют себя, как сторонники путинского режима, ездят с концертами на оккупированные территории, снимаются в российских рекламе или просто высказываются за мир и взаимопонимание со страной, которая напала на Украину.