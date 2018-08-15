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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські друзі України: хто в РФ не боїться говорити правду

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Крим – це Україна, а російські війська є на Донбасі: таку правду осмілюється говорити далеко не кожен з відомих людей Росії. А точніше, їх лише кілька десятків, і ця цифра зменшується.

До слова, 15 серпня помер відомий дитячий письменник і батько Чебурашки і Почтальйона Печкіна Едуард Успенський. Він був серед тих росіян, які відкрито висловлювали незадоволення режиму Путіна і підтримку Україні.

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"Чебурашка і Крокодил Гена", "Канікули в Простоквашено" і багато інших дитячих історій написані Едуардом Успенським. На них виросли кілька сучасних поколінь України. Дитячий письменник ніколи не пітримував політику Кремля і не боявся називати анексію Криму потворною. Серце Успенського зупинилось на 80-му році життя.

Країна розділилась на 10 % і на 90 % ідіотів. Я вважаю, що я належу до десяти розумних, тому що вся ця історія з Кримом – вона потворна,
– говорив Едуард Успенський.

Він був одним із 16 "друзів" України у Росії. Кількість відносна. У цьому списку й музиканти, політики і громадські діячі, що не піддалися тиску Кремлівської пропаганди. Серед них і соліст гурту "Машина Времени" Андрій Макаревич. Як і співає у піснях, не прогнувся під політику Кремля і визнає наявність російських військ на Донбасі.

Введення військ в іншу державу рівносильне оголошенню війни. Мені б дуже не хотілось завтра опинитись в стані війни з Україною і всім світом,
– сказав Макаревич.

До російських друзів можна віднести і акртису Лію Ахеджакову, відому за багатьма радянськими фільмами, такими як "Службовий роман", "З легким паром". Вона також не приховує обурення стосовно анексії Криму і ув'язнення Олега Сенцова.

Те, що сталося з Україною, я навіть не знаю як це назвати. Йде полювання на вовків, діячів культури. І чим більша постать, тим вигідніше її подавити,
– підкреслила Лія Ахеджакова.

Серед представників культури свою прихильність Україні висловлюють і журналісти Сергій Лойко, Віктор Шендерович, письменник Борис Акунін, відома в Росії співачка Лайма Вайкуле, а також уродженець Одещини гуморист-сатирик Михайло Жванецький.

На Україні вирішили піти в Європу. І така річ безболісно не проходить,
– наголосив Жванецький.

Окрім людей мистецтва підтримують Україну і низка російських політиків. Тим часом деякі з українських селебрітіс позиціонують себе, як прихильники путінського режиму, їздять з концертами на окуповані території, знімаються в російських рекламах чи просто висловлюються за мир та порозуміння з країною, яка напала на Україну.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України
Джерело: 24 канал
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