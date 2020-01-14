Российские хакеры атаковали Burisma и "Квартал 95", – СМИ

Российские хакеры взломали серверы компании Burisma и атаковали "Квартал 95". Атакам также подверглись несколько украинских компаний, связанных с Burisma: "КУБ-Газ", "Эско-Юг", "Надрагаз", "Техноком-Сервис" и "ПАРИ".

Хакерская атака была обнаружена накануне Нового года, сообщает New York Times со ссылкой на специалистов по безопасности.

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По информации компании Area 1, хакеры из Главного разведывательного управления России и группы Fancy Bear с начала ноября 2019 года рассылали работникам Burisma фишинговые письма. Эти письма выглядели, как те которые поступили из внутренней сети и содержали ссылки на поддельные сайты, где работникам предлагали ввести имя пользователя и пароль.

Целью хакеров стал также "Квартал 95". Его пытались сломать, возможно, чтобы получить доступ к переписке его бывшего руководителя, действующего главы СБУ Ивана Баканова.

Хакерская атака на Burisma была успешной, сказал соучредитель Area 1 Орен Фальковиц.

Пока неизвестно, что именно удалось найти хакерам. В NYT предполагают, что атака может быть связана с попытками достать компромат на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, чей сын работал в наблюдательном совете Burisma. Байден-старший – возможный соперник действующего лидера США Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году. Давление Трампа на Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против Байдена за якобы факты коррупции в Burisma, стало причиной объявления импичмента президенту США.

Анонимный источник в спецслужбах США сообщил изданию, что хакерская атака на Burisma произошла параллельно попыткам российских агентов в Украине проникнуть в Burisma или использовать источники в правительстве, чтобы найти информацию, которая компрометировала бы Байдена.

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Ни Burisma, ни российское правительство не ответили на запрос NYT о комментарии.

Что известно о компании Burisma

Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, зарегистрированная на Кипре. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. В Совете директоров компании на сегодня, в частности – бывший президент Польши Александр Квасьневский, инвестиционный банкир Алан Аптер, бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк и дочь Николая Злочевского Карина. До недавнего времени в Совет входил и Гантер Байден.

Руководство Burisma, в частности Злочевского, подозревали в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, а также – в незаконном получении лицензий на добычу недр.

Роль Гантера Байдена в Burisma

Гантер Байден – американский юрист, адвокат национальной юридической фирмы Boies, Schiller & Flexner LLP. В 2014 году, через несколько месяцев после Евромайдана, Байден-младший стал членом Совета директоров Burisma. В компании тогда заявляли, что Байден будет контролировать юридические дела.

Появление Байдена в компании рассматривалась как попытка Burisma укрепить свой имидж, ведь мало кто рискнет затронуть компанию, где работает сын вице-президента США. За время пребывания на посту Байден получал зарплату до 50 тысяч долларов в месяц. Он работал в компании до апреля 2019 года.

Байден рассказывал, что его отец только раз намекал на работу: "Отец спросил: "Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь?" и я сказал: "Я знаю". Байден также признавался, что присоединился к компании с призывом Квасневского. Они разделяли убеждение, что украинская энергетическая независимость имеет решающее значение для отпора Кремлю.



Джо и Гантер Байдени / Фото "Фокус"

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко впоследствии уверял: "Гантер Байден не нарушал законов Украины. Это важно, ведь Трамп по сути обвинил Джо Байдена именно во вмешательстве в украинское правосудие, чтобы закрыть дело против его сына". Луценко также говорил, что, пока он занимал должность генпрокурора, в Украину ни разу не наведывались следователи из США для расследования этого дела.

В НАБУ говорят, что в обоих делах по Burisma говорится про нарушение 2010-2012 годов. А Байден был нанят позже. В САП подтвердили, что имя Байдена не фигурирует в деле, которое расследует ведомство.