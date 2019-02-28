Российские хакеры пытаются сорвать выборы в Европарламент, – СМИ

Российские хакеры резко активизировали кампанию, которая направлена на срыв выборов в Европарламент в мае 2019 года. В ЕС готовятся к таким действиям со стороны России.

Три дипломата ЕС заявили, что хакеры уже пытаются навредить, пишет Financial Times.

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В течение последних месяцев участились случаи проявления хакерской активности со стороны пророссийских групп относительно европейских учреждений, социальных институтов и СМИ.

В основном эта деятельность направлена на министерства обороны и иностранных дел стран НАТО, а также, например, на немецкие СМИ,

– отметил глава американской компании FireEye Бен Рид.

Сейчас Брюссель пытается разработать систему предупреждения об информационных атаках и борьбы с пропагандой извне. Однако многие дипломаты скептически воспринимают такую инициативу. Поэтому в ЕС ожидают, что хакеры, работающие по указанию Кремля, попытаются влиять на выборы в ЕП.

В службе безопасности США также обеспокоены тем, что российские группы могли бы использовать это голосование для потенциальных стратегий, которые могут быть развернуты на американских выборах следующего года.

Западные демократии находятся под угрозой вмешательств извне. "Украина является главной тестовой площадкой таких действий", – утверждают источники.

Россия испытала много техник и стратегии на Украине,

– подчеркнул Дэвид Крамер, бывший помощник госсекретаря США.

К слову, очередные выборы в Европарламент пройдут 23–26 мая 2019 года в 27 странах ЕС (без Великобритании), по результатам которых граждане изберут 705 депутатов ЕП.