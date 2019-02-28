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      Російські хакери намагаються зірвати вибори до Європарламенту, – ЗМІ

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      Російські хакери намагаються зірвати вибори до Європарламенту, – ЗМІ
      Російські хакери намагаються зірвати вибори до Європарламенту, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      Російські хакери різко активізували кампанію, яка спрямована на зрив виборів до Європарламенту у травні 2019 року. У ЄС готуються до таких дій з боку Росії.

      Три дипломати ЄС заявили, що хакери вже намагаються нашкодити, пише Financial Times.

      Читайте також: Вибори до Європарламенту: як зміниться політика щодо України

      Впродовж останніх місяців почастішали випадки прояву хакерської активності з боку проросійських груп щодо європейських установ, соціальних інститутів та ЗМІ.

      Здебільшого ця діяльність спрямована на міністерства оборони і закордонних справ країн НАТО, а також, наприклад, на німецькі ЗМІ,
      – зазначив голова американської компанії FireEye Бен Рід.

      Наразі Брюссель намагається розробити систему попередження про інформаційні атаки і боротьби з пропагандою ззовні. Однак, багато дипломатів скептично сприймають таку ініціативу. Тож в ЄС очікують, що хакери, які працюють за вказівкою Кремля, спробують впливати на вибори до ЄП.

      У службі безпеки США також стурбовані тим, що російські групи могли би використовувати це голосування для потенційних стратегій, які можуть бути розгорнуті на американських виборах наступного року.

      Західні демократії перебувають під загрозою втручань ззовні. "Україна є головним тестовим майданчиком таких дій", – стверджують джерела.

      Росія випробувала багато технік і стратегії на Україні,
      – наголосив Девід Крамер, колишній помічник держсекретаря США.

      До слова, чергові вибори в Європарламент пройдуть 23-26 травня 2019 року в 27 країнах ЄС (без Великобританії), за результатами яких громадяни оберуть 705 депутатів ЄП.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Європарламент Євросоюз Кібербезпека
      Джерело: 24 Канал
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