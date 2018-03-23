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Российские оккупационные силы обстреляли Авдеевку

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Российские оккупационные силы обстреляли Авдеевку
Российские оккупационные силы обстреляли Авдеевку / slovoidilo.ua/

Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксирован один обстрел.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"На Донецком направлении из 120 мм минометов враг обстрелял населенный пункт Авдеевка. Всего было осуществлено шесть минометных выстрелов. По предварительной информации разрушены два приусадебных дома и сарай", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Луганском направлении обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Авдеевка
Источник: 24 Канал
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