У мужчины остановилось сердце во время пересечения линии соприкосновения
У гражданина Украины 1953 года остановилось сердце на контрольно-пропускном пункте "Гнутово", в Донецкой области.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
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"Мужчина направлялся в автобусе в качестве пассажира по маршруту КПВВ "Гнутово" – Новоазовск. Был вызван дежурный фельдшер поста ГСЧС, который констатировал смерть мужчины. Оповещена национальная полиция", – отметила пресс-секретарь.
"Причиной смерти стала остановка сердца", – добавила пресс-секретарь пограничников.
Источник: 24 Канал
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