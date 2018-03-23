У мужчины остановилось сердце во время пересечения линии соприкосновения

У гражданина Украины 1953 года остановилось сердце на контрольно-пропускном пункте "Гнутово", в Донецкой области.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

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"Мужчина направлялся в автобусе в качестве пассажира по маршруту КПВВ "Гнутово" – Новоазовск. Был вызван дежурный фельдшер поста ГСЧС, который констатировал смерть мужчины. Оповещена национальная полиция", – отметила пресс-секретарь.

"Причиной смерти стала остановка сердца", – добавила пресс-секретарь пограничников.