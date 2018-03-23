У чоловіка зупинилося серце під час перетину лінії зіткнення
У громадянина України 1953 року народження зупинилося серце на контрольно-пропускному пункті "Гнутове", що на Донеччині.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.
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"Чоловік прямував в автобусі в якості пасажира маршрутом КПВВ "Гнутове" – Новоазовськ. Було викликано чергового фельдшера поста ДСНС, що констатував смерть особи. Оповіщено національну поліцію", – зазначила прес-секретар.
"Причиною смерті стала зупинка серця", – додала речниця прикордонників.
Джерело: 24 Канал
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