Російські окупаційні сили обстріляли Авдіївку

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано один обстріл.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів. За попередньою інформацією зруйновано два присадибних будинки та сарай", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано.