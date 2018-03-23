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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Російські окупаційні сили обстріляли Авдіївку

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Російські окупаційні сили обстріляли Авдіївку
Російські окупаційні сили обстріляли Авдіївку / slovoidilo.ua/

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано один обстріл.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів ворог обстріляв населений пункт Авдіївка. Загалом було здійснено шість мінометних пострілів. За попередньою інформацією зруйновано два присадибних будинки та сарай", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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