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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Российские оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ: украинские бойцы дали жесткий отпор

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Украинские бойцы ликвидировали одного пророссийского боевика на Донбассе
Украинские бойцы ликвидировали одного пророссийского боевика на Донбассе / Фото из открытых источников

В течение прошлых суток, 15 июня. в районе проведения Операции Объединенных сил российские оккупационные войска 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

"На протяжении прошлых суток, 15 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия, с обострением на отдельных направлениях, продолжались вдоль всей линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

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В частности, на Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущим днем, 14 июня, значительно уменьшилась. Враг в очередной раз сорвал разведения войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Новотошкивское противник прекратил попытки овладения позициями наших войск.

Кроме того, на Дебальцевском направлении в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Светлодарск, подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки. На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Украинские бойцы адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям.

Частичного обострения ситуация приобретала на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.

Во время боевых действий прошлого и текущего дня потерь наших войск нет. По данным разведки один оккупант был уничтожен и один ранен,
– добавили в штабе.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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