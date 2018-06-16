Російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ: українські бійці дали жорстку відсіч

Протягом минулої доби, 15 червня. у районі проведення Операції Об’єднаних сил російські окупаційні війська 36 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Упродовж минулої доби, 15 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойові дії, із загостренням на окремих напрямках, тривали уздовж всієї лінії зіткнення", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на Луганському напрямку інтенсивність боїв порівняно з попередньою добою, 14 червня, значно зменшилась. Ворог вкотре зірвав розведення військ в районі Станиці Луганської, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. У районі населеного пункту Новотошківське противник припинив спроби оволодіння позиціями наших військ.

Окрім того, на Дебальцевському напрямку в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське, Світлодарськ підрозділи Об’єднаних сил зосередженим вогнем зі стрілецької зброї відповіли противнику та подавили його вогневі точки. На Донецькому напрямку ворог безуспішно проявляв активність в районах населених пунктів Авдіївка та Мар’їнка. Українські бійці адекватним вогнем у відповідь не дозволили противнику перейти до більш активних дій.

Часткового загострення ситуація набувала на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка, Водяне та Лебединське. Захисники Маріуполя надійно утримували позиції та не дозволили окупантам покращити своє тактичне положення.

Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат наших військ немає. За даними розвідки одного окупанта було знищено та одного поранено,

– додали у штабі.