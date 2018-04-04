Российские оккупанты 24 раза открывали огонь по нашим позициям

На Востоке Украины тревожные новости – один военнослужащий ранен.

Больше о сутках на передовой рассказал военный корреспондент Роман Пагулич в прямом эфире 24 Канала.

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"Боевики открыли огонь по всей линии фронта. Традиционно больше всего обстрелов именно в Донецкой области – это обстрелы вокруг Авдеевки, Марьинки. В Приазовском регионе пока используют минометы, а это нарушение перемирия. Используют минометы на Луганщине, обстрелов там поменьше, но опять же работают пулеметы, стрелковое оружие, снайперы", – сообщил корреспондент.

По его словам на протяжении 2 суток удавалось украинским военным не нести потери, не было ни раненых, ни погибших, но уже на 3 сутки таки ранили 1 военнослужащего. Поэтому на бумаге перемирие есть, но по факту, ни разу не начиналось.