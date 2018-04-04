Російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по наших позиціях

На Сході України тривожні новини – один військовий поранений.

Більше про добу на передовій розповів воєнний кореспондент Роман Пагулич у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Бойовики стріляють по всій лінії фронту. Традиційно найбільше обстрілів саме на Донеччині – це обстріли навколо Авдіївки, Мар'їнки. У Приазовському регіоні поки що використовують міномети, а це порушення перемир’я. Використовують міномети на Луганщині, обстрілів там трохи менше, але знову ж таки працюють кулемети, стрілецька зброя, снайпери", – повідомив кореспондент.

За його словами 2 доби вдавалося українським військовим не зазнавати медичних втрат, не було ні поранених, ні загиблих, але вже на 3 добу таки поранили 1 військового. Тож на папері перемир’я є, але по факту, жодного разу не починалося.