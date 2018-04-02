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Окупанти зривають "великоднє перемир'я": різко збільшено кількість обстрілів

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Окупанти продовжують обстріли українських позицій
Окупанти продовжують обстріли українських позицій

Російсько-окупаційні війська продовжили зривати "великоднє перемир'я", здійснивши 38 обстрілів позицій українських захисників.

За даними Штабу АТО, внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками.

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На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів окупанти чотири рази відкривали вогонь по українських опорних пунктах в Авдіївці, а також – поблизу Пісків, Широкиного та Шахти Бутівка. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка, Старогнатівки, Павлополя та Водяного.

Великокаліберні кулемети ворог застосував в районі Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного, а поблизу Павлополя – вівся снайперський вогонь.

Також зі стрілецької зброї противник обстрілював наші укріплення неподалік Авдіївки, Талаківки, Верхньоторецького та Водяного.

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На Луганському напрямку, грубо порушуючи Мінські домовленості, противник із заборонених 120 мм мінометів, а також з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілював наші укріплення поблизу Луганського.

Крім цього, міномети калібру 82 мм агресор застосував по оборонцях Троїцького, а стрілецьку зброю – в районі Станиці Луганської.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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