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Окупанти обладнали склад боєприпасів до "Градів" у житловій зоні: він згорів

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РСЗВ БМ-21
РСЗВ БМ-21 "Град".

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості. Так ще й ставлять життя мирних мешканців під небезпеку, обладнуючи приховані позиції важкого озброєння у житлових кварталах.

За даними української розвідки, одну з таких позицій окупанти обладнали у населеному пункту Митьково-Качкарі (Новоазовського району). Там вони розмістили склад боєприпасів до РСЗВ БМ-21 "Град".

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29 березня на цьому складі відбулася пожежа, займання снарядів та детонування підривачів.

Під час ліквідації наслідків пожежі отримали поранення декілька російських військовослужбовців.

"Командування російських окупаційних військ намагається приховати даний інцидент з метою недопущення протестних настроїв місцевого населення", – повідомили розвідники.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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