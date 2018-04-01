Окупанти обладнали склад боєприпасів до "Градів" у житловій зоні: він згорів

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості. Так ще й ставлять життя мирних мешканців під небезпеку, обладнуючи приховані позиції важкого озброєння у житлових кварталах.

За даними української розвідки, одну з таких позицій окупанти обладнали у населеному пункту Митьково-Качкарі (Новоазовського району). Там вони розмістили склад боєприпасів до РСЗВ БМ-21 "Град".

Читайте також: Волонтери зафіксували скупчення техніки бойовиків у Донецьку

29 березня на цьому складі відбулася пожежа, займання снарядів та детонування підривачів.

Під час ліквідації наслідків пожежі отримали поранення декілька російських військовослужбовців.

"Командування російських окупаційних військ намагається приховати даний інцидент з метою недопущення протестних настроїв місцевого населення", – повідомили розвідники.