Оккупанты срывают "пасхальное перемирие": резко увеличено количество обстрелов
Российско-оккупационные войска продолжили срывать "пасхальное перемирие", осуществив 38 обстрелов позиций украинских защитников.
По данным штаба АТО, в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками.
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На Донецком направлении с 82 мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также – вблизи Песков, Широкино и Шахты Бутовка. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного.
Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а вблизи Павлополя – велся снайперский огонь.
Также из стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного.
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На Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления вблизи Луганского.
Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие – в районе Станицы Луганской.