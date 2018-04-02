Оккупанты срывают "пасхальное перемирие": резко увеличено количество обстрелов

Российско-оккупационные войска продолжили срывать "пасхальное перемирие", осуществив 38 обстрелов позиций украинских защитников.

По данным штаба АТО, в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками.

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На Донецком направлении с 82 мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также – вблизи Песков, Широкино и Шахты Бутовка. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного.

Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а вблизи Павлополя – велся снайперский огонь.

Также из стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного.

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На Луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, противник из запрещенных 120 мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал наши укрепления вблизи Луганского.

Кроме этого, минометы калибра 82 мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие – в районе Станицы Луганской.