Российские оккупанты меняют границы Крыма

Российская оккупационная власть решила изменить границы Севастополя в аннексированном Крыму. Планируется, что территория Севастополя вернется в границы времен СССР.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

"До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего –проведены кадастровые работы... Территория Севастополя не потерпит существенных изменений и практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР", – сказал "губернатор" оккупированного города Дмитрий Овсянников.

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По его словам, границы Севастополя должны определяться согласно картам СССР.

"У нас не много разногласий было – девять, сейчас осталась одна. Говорится о Ялтинском заповеднике – небольшая территория оказалась в пределах Севастополя. Причем мы нашли общую позицию, и после уточнения с Министерством природы России мы окончательно готовы для утверждения границ", – рассказал Овсянников.