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      Российские оккупанты меняют границы Крыма

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      Российские оккупанты меняют границы Крыма
      Российские оккупанты меняют границы Крыма / Иллюстративное фото

      Российская оккупационная власть решила изменить границы Севастополя в аннексированном Крыму. Планируется, что территория Севастополя вернется в границы времен СССР.

      Об этом сообщает "Крым. Реалии".

      "До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего –проведены кадастровые работы... Территория Севастополя не потерпит существенных изменений и практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР", – сказал "губернатор" оккупированного города Дмитрий Овсянников.

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      По его словам, границы Севастополя должны определяться согласно картам СССР.

      "У нас не много разногласий было – девять, сейчас осталась одна. Говорится о Ялтинском заповеднике – небольшая территория оказалась в пределах Севастополя. Причем мы нашли общую позицию, и после уточнения с Министерством природы России мы окончательно готовы для утверждения границ", – рассказал Овсянников.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики СССР Новости Севастополя Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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