Російські окупанти змінюють кордони Криму

Російська окупаційна влада вирішила змінити межі Севастополя в анексованому Криму. Планується, що територія Севастополя повернеться у межі часів СРСР.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

"До кінця року буде підписана письмова угода, потім у першому кварталі наступного –проведені кадастрові роботи... Територія Севастополя не потерпить істотних змін і практично на 100% збігатиметься з кордонами, встановленими ще в СРСР", – сказав "губернатор" окупованого міста Дмитро Овсянников.

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За його словами, межі Севастополя повинні визначатися відповідно до карт СРСР.

"У нас не багато розбіжностей було – дев'ять, зараз залишилася одна. Мовиться про Ялтинський заповідник – невелика територія опинилася в межах Севастополя. Причому ми знайшли спільну позицію, і після уточнення з Міністерством природи Росії ми остаточно готові для затвердження меж", – розповів Овсянников.