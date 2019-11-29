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      Российские оккупанты в Крыму незаконно пользовались украинскими недрами: детали

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      Оккупанты в Крыму незаконно добывали сырье из украинских недр / пресс-служба Нацполиции

      Так, оккупационная власть полуострова благодаря сообщникам с украинской стороны использовала помповую станцию в Херсонской области. Станция обеспечивала завод, расположенный в аннексированном Крыму, украинским сырьем.

      Российские захватчики пользовались украинскими недрами благодаря чиновникам одного из киевских предприятий, которые имели отношение к помповой станции на Херсонщине. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

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      Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем (кондиционная рапа) озера Сиваш "Крымский содовый завод" – предприятие, которое действует на территории аннексированного полуострова,
      – говорится в сообщении.

      Работники Нацполиции и СБУ с участием сотрудников прокуратуры Крыма, а также представителей Херсонской областной государственной администрации провели обыски на помповой станции. Они обнаружили, что там украинское сырье передавали оккупантам с помощью шести промышленных насосов.

      насосна станція
      Помповая станция на Херсонщине/ фото пресс-служба Нацполиции

      завод Крим окупанти надра
      Сырье из озера Сиваш незаконно передавали в аннексированный Крым/ фото пресс-служба Нацполиции

      Кроме того, правоохранители обнаружили линию, что незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма к помповой станции.

      На киевском предприятии, что связано с преступной деятельностью оккупантов, следователи нашли большое количество документов, которая создана российскими представителями в Крыму.

      документи російські документи Крим окупанти надра
      На причастном к преступлению киевском предприятии нашли документы российских оккупантов в Крыму/ пресс-служба Нацполиции

      документи Росія анексія Криму

      Документы российских оккупантов в Крыму нашли в Киеве / прессслужба Нацполиции

      Насосная станция на Херсонщине обеспечивала работу завода в оккупированном Крыму: видео

      Правоохранители уже открыли уголовное производство по 4 статьям: "Экоцид", "Загрязнение атмосферного воздуха", "Нарушение правил охраны или использования недр" и "Злоупотребление властью". Подозреваемым может грозить до 15-ти лет за решеткой.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Экология Криминальные новости СБУ Новости Херсона Новости Крыма Аннексия Крыма Полиция
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