Российские оккупанты в Крыму незаконно пользовались украинскими недрами: детали

Так, оккупационная власть полуострова благодаря сообщникам с украинской стороны использовала помповую станцию в Херсонской области. Станция обеспечивала завод, расположенный в аннексированном Крыму, украинским сырьем.

Российские захватчики пользовались украинскими недрами благодаря чиновникам одного из киевских предприятий, которые имели отношение к помповой станции на Херсонщине. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

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Вопреки действующему законодательству станция обеспечивала сырьем (кондиционная рапа) озера Сиваш "Крымский содовый завод" – предприятие, которое действует на территории аннексированного полуострова,

– говорится в сообщении.

Работники Нацполиции и СБУ с участием сотрудников прокуратуры Крыма, а также представителей Херсонской областной государственной администрации провели обыски на помповой станции. Они обнаружили, что там украинское сырье передавали оккупантам с помощью шести промышленных насосов.



Помповая станция на Херсонщине/ фото пресс-служба Нацполиции



Сырье из озера Сиваш незаконно передавали в аннексированный Крым/ фото пресс-служба Нацполиции

Кроме того, правоохранители обнаружили линию, что незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма к помповой станции.

На киевском предприятии, что связано с преступной деятельностью оккупантов, следователи нашли большое количество документов, которая создана российскими представителями в Крыму.



На причастном к преступлению киевском предприятии нашли документы российских оккупантов в Крыму/ пресс-служба Нацполиции

Документы российских оккупантов в Крыму нашли в Киеве / прессслужба Нацполиции

Насосная станция на Херсонщине обеспечивала работу завода в оккупированном Крыму: видео

Правоохранители уже открыли уголовное производство по 4 статьям: "Экоцид", "Загрязнение атмосферного воздуха", "Нарушение правил охраны или использования недр" и "Злоупотребление властью". Подозреваемым может грозить до 15-ти лет за решеткой.