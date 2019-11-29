ФСБ утверждает, что россиянка в Севастополе шпионила в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России заявляет, что задержала в оккупированном государством Севастополе россиянку, подозреваемую в шпионаже. Она якобы собирала информацию для Министерства обороны Украины.

Задержанную подозревают в "государственной измене", сообщает "ТАСС" со ссылкой на ФСБ.

К слову: Якобы шпионил в пользу Украины: ФСБ задержала российского военного – видео

В Центре общественных связей утверждают, что россиянка была завербована украинскими спецслужбами. Мол, по заданию Минобороны Украины она собирала секретные данные военного характера.

Против нее возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Что известно о борьбе России с "украинскими шпионами"?Для создания образа "злого врага" Украины в России постоянно задерживают или арестовывают "украинских шпионов". При этом дела могут быть самыми курьезными, а в октябре "украинским шпионом" оказался даже 72-летний пенсионер.