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      ФСБ утверждает, что россиянка в Севастополе шпионила в пользу Украины

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      ФСБ России продолжает борьбу с призрачными "украинскими шпионами" / vladtime.ru

      Федеральная служба безопасности России заявляет, что задержала в оккупированном государством Севастополе россиянку, подозреваемую в шпионаже. Она якобы собирала информацию для Министерства обороны Украины.

      Задержанную подозревают в "государственной измене", сообщает "ТАСС" со ссылкой на ФСБ.

      К слову: Якобы шпионил в пользу Украины: ФСБ задержала российского военного – видео

      В Центре общественных связей утверждают, что россиянка была завербована украинскими спецслужбами. Мол, по заданию Минобороны Украины она собирала секретные данные военного характера.

      Против нее возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

      Что известно о борьбе России с "украинскими шпионами"?Для создания образа "злого врага" Украины в России постоянно задерживают или арестовывают "украинских шпионов". При этом дела могут быть самыми курьезными, а в октябре "украинским шпионом" оказался даже 72-летний пенсионер.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Міністерство оборони України ФСБ
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