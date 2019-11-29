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      ФСБ стверджує, що росіянка в Севастополі шпигувала на користь України

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      ФСБ Росії продовжує боротьбу з примарними "українськими шпигунами" / vladtime.ru

      Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що затримала в окупованому державою Севастополі росіянку, підозрювану у шпигунстві. Вона буцімто збирала інформацію для Міністерства оборони України.

      Затриману підозрюють у "державній зраді", повідомляє "ТАСС" з посиланням на ФСБ.

      До слова: Начебто шпигував на користь України: ФСБ затримала російського військового – відео

      У Центрі громадських зв'язків стверджують, що росіянка була завербована українськими спецслужбами. Мовляв, за завданням Міноборони України вона збирала секретні дані військового характеру.

      Проти неї відкрили кримінальну справу за статтею про державну зраду. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 12 до 20 років.

      Що відомо про боротьбу Росії з "українськими шпигунами"?Для створення образу "злого ворога" України у Росії постійно затримують або ув'язнюють "українських шпигунів". При цьому справи можуть бути найкурйознішими, а у жовтні "українським шпигуном" виявився навіть 72-річний пенсіонер.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія ФСБ Міністерство оборони України
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