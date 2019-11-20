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      Начебто шпигував на користь України: ФСБ затримала російського військового – відео

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      У Ростовській області ФСБ затримала російського військового: його підозрюють у шпигунстві на користь України (ілюстративне фото) / Фото з відкритих джерел

      Співробітники Федеральної служби затримували підозрюваного у шпигунстві на користь України. Затримання сталося у Ростовській області. На переконання країни-агресора, шпигував на користь Кремля російський військовий.

      Як повідомляє прокремлівська інформаційна агенція ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії, російські спецслужби затримали громадянина Росії за підозрою у державній зраді. Це військовослужбовець Південного військового округу (штаб округу розміщується у Ростові-на-Дону). Подія сталася у місті Аксай Ростовської області.

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      Співробітники ФСБ переконують, що російський військовослужбовець виконував завдання Головного управління розвідки Міноборони України.

      За наявними у них даними, він нібито "цілеспрямовано" збирав секретні відомості військового характеру щодо Збройних сил Росії. Що саме робив затриманий, у спецслужбі не повідомляють.

      Також у ФСБ стверджують, що витік цих даних за кордон "міг завдати шкоди обороноздатності" Росії.

      До слова, вже у мережі з'явилося відео затримання. 

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      На початку жовтня також у російському Ростові суд відправив до колонії суворого режиму 72-річного Володимира Моргунова. Його звинувачують у шпигунстві на користь України. Чоловік є уродженцем Луганської області, але вже тривалий час проживав у Росії та мав російський паспорт.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія ФСБ
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