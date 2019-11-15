Агент ФСБ "Диментій" сидітиме у в'язниці 12 років

12 років позбавлення волі – такий вирок ухвалив суд у Полтавській області щодо агента російської ФСБ, якого ще 18 липня викрила контррозвідка Служби безпеки України. Чоловіка визнали винним у державній зраді.

Підозрюваний під час судового засідання повністю визнав свою провину, пише пресслужба СБУ.

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Колишнього працівника МВС України завербували у 2014 році. Співробітники так званого "кримського ФСБ" Путінцев та Сімагін (примітно, що обоє – експрацівники СБУ в Криму) пообіцяли українцю гроші за інформацію, і той погодився.

Яка інформація цікавила росіян?

Слідство з'ясувало, що український агент ФСБ із позивним "Диментій" протягом 5 років (з 2014 до 2019) збирав інформацію:

► Про військові об'єкти,

► Про політичну та економічну ситуацію на Полтавщині та в Україні в цілому,

► Про резервістів, добровольців та волонтерів, які брали участь в АТО чи ООС.

А зібрані дані російський агент передавав через секретні канали електронного зв'язку та під час відвідування окупованого Криму й Росії

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