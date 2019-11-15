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      Агент ФСБ "Диментій" сидітиме у в'язниці 12 років

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      Затриманий влітку агент ФСБ отримав судовий вирок / СБУ

      12 років позбавлення волі – такий вирок ухвалив суд у Полтавській області щодо агента російської ФСБ, якого ще 18 липня викрила контррозвідка Служби безпеки України. Чоловіка визнали винним у державній зраді.

      Підозрюваний під час судового засідання повністю визнав свою провину, пише пресслужба СБУ.

      Читайте також: СБУ затримала одного зі світових лідерів "Ісламської держави"

      Колишнього працівника МВС України завербували у 2014 році. Співробітники так званого "кримського ФСБ" Путінцев та Сімагін (примітно, що обоє – експрацівники СБУ в Криму) пообіцяли українцю гроші за інформацію, і той погодився.

      Яка інформація цікавила росіян?

      Слідство з'ясувало, що український агент ФСБ із позивним "Диментій" протягом 5 років (з 2014 до 2019) збирав інформацію:

      ► Про військові об'єкти,
      ► Про політичну та економічну ситуацію на Полтавщині та в Україні в цілому,
      ► Про резервістів, добровольців та волонтерів, які брали участь в АТО чи ООС.

      А зібрані дані російський агент передавав через секретні канали електронного зв'язку та під час відвідування окупованого Криму й Росії

      Нагадаємо: ось відео свідчень затриманого агента ФСБ

      Влітку 2019 була й така історія: Вербував і готував вбивства: СБУ затримала агента російської ФСБ

      У Балаклії загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень
      сьогодні
      9192
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії СБУ Новини Полтави ФСБ Судді Кримінальні новини Новини Криму
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