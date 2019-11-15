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      Агент ФСБ "Дементий" будет сидеть в тюрьме 12 лет

      18 Читати новину українською
      Задержанный летом агент ФСБ получил судебный приговор / СБУ

      12 лет лишения свободы – такой приговор вынес суд в Полтавской области в отношении агента российской ФСБ, которого еще 18 июля разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Мужчину признали виновным в государственной измене.

      Подозреваемый во время судебного заседания полностью признал свою вину, пишет пресс-служба СБУ.

      Читайте также: СБУ задержала одного из мировых лидеров "Исламского государства"

      Бывшего работника МВД Украины завербовали в 2014 году. Сотрудники так называемого "крымского ФСБ" Путинцев и Симагин (примечательно, что оба – экс-работники СБУ в Крыму) пообещали украинцу деньги за информацию, и тот согласился.

      Какая информация интересовала россиян?

      Следствие выяснило, что украинский агент ФСБ с позывным "Дементий" в течение 5 лет (с 2014 до 2019) собирал информацию:

      ► О военных объектах,
      ► О политической и экономической ситуации на Полтавщине и в Украине в целом,
      ► О резервистов, добровольцах и волонтера, хкоторые принимали участие в АТО или ООС.

      А собранные данные российский агент передавал через секретные каналы электронной связи и во время посещения оккупированного Крыма и России.

      Напомним: вот видео показаний задержанного агента ФСБ

      Летом 2019 была и такая история: Вербовал и готовил убийства: СБУ задержала агента российской ФСБ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Крыма Криминальные новости Судьи ФСБ Новости Полтавы СБУ Новости Украины
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