Агент ФСБ "Дементий" будет сидеть в тюрьме 12 лет

12 лет лишения свободы – такой приговор вынес суд в Полтавской области в отношении агента российской ФСБ, которого еще 18 июля разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Мужчину признали виновным в государственной измене.

Подозреваемый во время судебного заседания полностью признал свою вину, пишет пресс-служба СБУ.

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Бывшего работника МВД Украины завербовали в 2014 году. Сотрудники так называемого "крымского ФСБ" Путинцев и Симагин (примечательно, что оба – экс-работники СБУ в Крыму) пообещали украинцу деньги за информацию, и тот согласился.

Какая информация интересовала россиян?

Следствие выяснило, что украинский агент ФСБ с позывным "Дементий" в течение 5 лет (с 2014 до 2019) собирал информацию:

► О военных объектах,

► О политической и экономической ситуации на Полтавщине и в Украине в целом,

► О резервистов, добровольцах и волонтера, хкоторые принимали участие в АТО или ООС.

А собранные данные российский агент передавал через секретные каналы электронной связи и во время посещения оккупированного Крыма и России.

Напомним: вот видео показаний задержанного агента ФСБ

Летом 2019 была и такая история: Вербовал и готовил убийства: СБУ задержала агента российской ФСБ