Шпионил в пользу Украины: ФСБ задержала российского военного – видео
Сотрудники Федеральной службы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Задержание произошло в Ростовской области. По убеждению страны-агрессора, шпионил в пользу Кремля российский военный.
Как сообщает прокремлевское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержали российские спецслужбы гражданина России по подозрению в государственной измене. Это военнослужащий Южного военного округа (штаб округа размещается в Ростове на Дону). Происшествие произошло в городе Аксай Ростовской области.
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