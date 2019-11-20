Сотрудники Федеральной службы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Задержание произошло в Ростовской области. По убеждению страны-агрессора, шпионил в пользу Кремля российский военный.

Как сообщает прокремлевское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержали российские спецслужбы гражданина России по подозрению в государственной измене. Это военнослужащий Южного военного округа (штаб округа размещается в Ростове на Дону). Происшествие произошло в городе Аксай Ростовской области. Новость дополняется