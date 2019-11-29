Російські окупанти у Криму незаконно користувалися українськими надрами: деталі

Так, окупаційна влада півострова завдяки поплічникам з українського боку використовувала помпову станцію у Херсонській області. Станція забезпечувала завод, розташований в анексованому Криму, українською сировиною.

Російські загарбники користувалися українськими надрами завдяки посадовцям одного з київських підприємств, які мали відношення до помпової станції на Херсонщині. Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

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Всупереч діючому законодавству станція забезпечувала сировиною (кондиційна ропа) з озера Сиваш "Кримський содовий завод" – підприємство, яке діє на території анексованого півострова,

– мовиться у повідомленні.

Працівники Нацполіції та СБУ за участю співробітників прокуратури Криму, а також представників Херсонської обласної державної адміністрації провели обшуки на помповій станції. Вони виявили, що там українську сировину передавали окупантам за допомогою шести промислових насосів.



Помпова станція на Херсонщині/ фото пресслужба Нацполіції



Сировину з озера Сиваш незаконно передавали в анексований Крим/ фото пресслужба Нацполіції

Окрім того, правоохоронці виявили лінію, що незаконно подавала електроенергію з окупованого Криму до помпової станції.

На київському підприємстві, що пов’язане зі злочинною діяльністю окупантів, слідчі знайшли велику кількість документів, що створена російськими представниками у Криму.



На причетному до злочину київському підприємстві знайшли документи російських окупантів у Криму/ пресслужба Нацполіції



Документи російських окупантів у Криму знайшли у Києві/ пресслужба Нацполіції

Помпова станція на Херсонщині забезпечувала роботу заводу в окупованому Криму: відео

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за 4 статтями: "Екоцид", "Забруднення атмосферного повітря", "Порушення правил охорони або використання надр" та "Зловживання владою". Підозрюваним може загрожувати до 15-ти років за ґратами.