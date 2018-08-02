Российские оккупанты во время развлечений обстреляли подростков: есть раненые

Российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли толпу молодежи в в оккупированной Горловке Донецкой области.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает "Укринформ".

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Чиновник рассказал, что по информации разведки Минобороны на временно оккупированных территориях, в частности в соединениях и частях 1 и 2 АК Вооруженных сил Российской Федерации, продолжает расти количество преступлений и правонарушений, совершенных оккупантами против местного населения.

В городе Горловка российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, несколько подростков получили огневые ранения,

– сказал он.

По его словам, сейчас российское командование пытается скрыть факт преступления, а расследование проводится представителями так называемой "военной комендатуры".

"Кроме того, с целью выявления участников "конфликта" российские пограничники ужесточили режим проверки лиц, которые осуществляют пересечение границы с временно оккупированных территорий Украины для недопущения их выезда в РФ", – добавил Гуцуляк.