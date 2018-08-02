Російські окупанти під час розваг обстріляли підлітків: є поранені

Російські військовослужбовці, розважаючись у громадському місці, обстріляли натовп молоді в окупованій в Горлівці Донецької області.

Про це повідомив речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає "Укрінформ".

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Чиновник розповів, що за інформацією розвідки Міноборони на тимчасово окупованих територіях, зокрема у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК Збройних сил Російської Федерації продовжує зростати кількість злочинів і правопорушень, скоєних окупантами проти місцевого населення.

У місті Горлівка російські військовослужбовці, розважаючись у громадському місці, обстріляли з автоматичної зброї групу молоді, кілька підлітків отримали вогневі поранення,

– сказав він.

За його словами, наразі російське командування намагається приховати факт злочину, а розслідування проводиться представниками так званої "військової комендатури".

"Крім того, з метою виявлення учасників "конфлікту" російські прикордонники посилили режим перевірки осіб, які здійснюють перетин кордону з тимчасово окупованих територій України для недопущення їх виїзду до РФ", – додав Гуцуляк.