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      Российские полярники в Антарктиде устроили кровавую резню: подробности

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      Российская станция "Беллинсгаузен" в Антарктиде
      Российская станция "Беллинсгаузен" в Антарктиде / фото из открытых источников

      На российской научной станции "Беллинсгаузен" произошел кровавый инцидент между двумя полярниками. Сотрудники одного научного института решили выяснить отношения прямо в столовой станции.

      О случае информирует ряд росСМИ.

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      Отмечается, что 54-летний инженер Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Сергей Савицкий ударил ножом 52-летнего сварщика из того же института. Кровавый инцидент произошел прямо в столовой научной станции в Антарктиде.

      Что именно послужило причиной конфликта неизвестно. Однако, по свидетельствам коллег, у двух полярников давно были напряженные отношения.

      52-летний пострадавший сейчас находится в одной из больниц Чили, куда его доставили в тяжелом состоянии с ножевым ранением в грудь.

      Ему оказали квалифицированную помощь. По прогнозам, в ближайшее время он будет готов для транспортировки в Россию,
      – рассказал начальник Российской антарктической экспедиции, заместитель директора Арктического и Антарктического НИИ Александр Клепиков.

      В то же время известно, что нападавшего Сергея Савицкого еще в день конфлита отправили в Россию. На родину он добирался аж 11 дней, а по прибытию в РФ Савицкого задержали сразу в аэропорту "Пулково", в Санкт-Петербурге.

      "20 октября Савицкого в аэропорту Пулково встретили сотрудники полиции. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. 22 октября суд отправил инженера под домашний арест на 1 месяц и 19 дней. Сам он против этой меры пресечения не возражал", – сообщают СМИ.

      Известно, что проекты, которыми занималась российская делегация в Антарктиде, завершились еще летом. Ученые занимались исследованиями, связанными с изменением климата на планете за последние 2 тысячи лет. Однако плановые ремонтные и природоохранные работы на российских антарктических станциях продолжились в последующие месяцы, уже после завершения сезонных проектов экспедиции.

      Теги: Новости России Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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