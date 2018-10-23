Російські полярники в Антарктиді влаштували криваву різанину: подробиці

На російській науковій станції "Беллінсгаузен" стався кривавий інцидент між двома полярниками. Співробітники одного наукового інституту вирішили з'ясувати відносини прямо у їдальні станції.

Про випадок інформує низка росЗМІ.

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Зазначається, що 54-річний інженер Арктичного і Антарктичного науково-дослідного інституту Сергій Савицький вдарив ножем 52-річного зварювальника з того ж інституту. Кривавий інцидент трапився прямо у їдальні наукової станції в Антарктиді.

Що саме послужило причиною конфлікту достеменно невідомо. Проте, за свідченнями колег, у двох полярників давно були напружені відносини.

52-річний потерпілий зараз перебуває в одній із лікарень Чилі, куди його доправили у важкому стані з ножовим пораненням в груди.

Йому надали кваліфіковану допомогу. За прогнозами, найближчим часом він буде готовий для транспортування в Росію,

– розповів начальник Російської антарктичної експедиції, заступник директора Арктичного і Антарктичного НДІ Олександр Клепіков.

В той же час відомо, що нападника Сергія Савицького ще в день конфліту відправили до Росії. На батьківщину він добирався аж 11 днів, а по прибуттю в РФ Савицького затримали одразу в аеропорту "Пулково", що у Санкт-Петербурзі.

"20 жовтня Савицького в аеропорту Пулково зустріли співробітники поліції. Йому пред'явили звинувачення в замаху на вбивство. 22 жовтня суд відправив інженера під домашній арешт на 1 місяць і 19 діб. Сам він проти цього запобіжного заходу не заперечував", – повідомляють ЗМІ.

Відомо, що проекти, якими займалася російська делегація в Антарктиді, завершилися ще влітку. Вчені займалися дослідженнями, пов'язаними зі зміною клімату на планеті за останні 2 тисячі років. Однак планові ремонтні та природоохоронні роботи на російських антарктичних станціях продовжилися в наступні місяці, вже після завершення сезонних проектів експедиції.