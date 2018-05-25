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Российские пранкеры разыграли европейского чиновника: детали

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Российские пранкеры поговорили с главой МИД Великобритании
Российские пранкеры поговорили с главой МИД Великобритании / Фото из открытых источников

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает издание The Guardian, разговор длился 18 минут.

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Во время беседы пранкеры поговорили с британским министром об отношениях с Россией, иранской ядерной сделке и сирийской войне. Также они интересовались информацией об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Джонсон заявил во время разговора, что Лондон продолжит усиливать давление на некоторых российских олигархов из окружения Путина.

Сама аудиозапись разговора была опубликована на YouTube и в Twitter.

Такого не должно было произойти. Проводится расследование, чтобы установить обстоятельства звонка и гарантировать, что этого больше не произойдет,
– сказала премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

Отметим, Кузнецова и Столярова неоднократно обвиняли в работе на Кремль и ФСБ. Сами пранкеры утверждают, что не работают "на заказ", в то же время признают, что имеют предложения от "знакомых" для выбора тем для очередного розыгрыша.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Тереза Мэй Никол Пашинян Великобритания Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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