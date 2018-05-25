Російські пранкери розіграли європейського високопосадовця: деталі

Російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) поговорили з міністром закордонних справ Великобританії Борисом Джонсоном від імені прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Як повідомляє видання The Guardian, розмова тривала 18 хвилин.

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Під час бесіди пранкери поговорили з британським міністром про відносини з Росією, іранську ядерну угоду і сирійську війну. Також вони цікавився інформацією про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

Джонсон заявив під час розмови, що Лондон продовжить посилювати тиск на деяких російських олігархів з оточення Путіна.

Сам аудіозапис розмови був опублікований на YouTube і в Twitter.

Такого не повинно було статися. Проводиться розслідування, щоб встановити обставини дзвінка і гарантувати, що цього більше не станеться,

– сказала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Зазначимо, Кузнєцова і Столярова неодноразово звинувачували в роботі на Кремль і ФСБ. Самі пранкери стверджують, що не працюють "на замовлення", в той же час визнають, що мають пропозиції від "знайомих" для вибору тем для чергового розіграшу.