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      Российские пранкеры звонят политикам от имени посла Украины в США

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      Российские пранкеры Вован и Лексус звонят американским политикам от имени Чалого
      Российские пранкеры Вован и Лексус звонят американским политикам от имени Чалого / Фото из свободных сетей

      Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в последние дни российские пранкеры массово звонят политикам от его имени. Этими злоумышленниками могут быть российские пранкеры, известные как Вован и Лексус.

      Об этом сообщает "Европейская правда".

      "Буквально вчера (1 ноября – ред.) якобы от моего имени и якобы по поручению президента Украины поступило обращение к почти всем губернаторам (США) – запрос на телефонный разговор", – сообщил Чалый.

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      Он добавил, что часть губернаторов согласились на переговоры с человеком, который выдавал себя за посла. Также известно, что часть разговоров состоялась до того, как Посольство Украины в США узнало об этом инциденте.

      Посол отметил, что в таких пранках, в частности, говорится об обсуждении экономических связей и туризма.

      Другой вопрос по Голодомору. Это была попытка противодействовать признанию Голодомора геноцидом. Они опоздали, но если бы начали раньше – могли бы иметь успех,
      – добавил Чалый.

      Он также сообщил, что Посольство сообщило всем губернаторам об опасности фейковых звонков, после чего атака переключилась на мэров и конгрессменов США.

      По словам посла, инициаторами этих фейковых переговоров являются хорошо известные российские пранкеры, которые уже совершали ряд провокаций против Украины в США, в том числе – разыграв министра энергетики Рика Перри. Известно, что этот розыгрыш в 2017 году осуществили российские пранкеры, известные как Вован и Лексус.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости США Голодомор Российская пропаганда Новости России
      Источник: 24 Канал
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