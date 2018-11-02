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      Російські пранкери телефонують політикам від імені посла України у США

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      Російські пранкери Вован і Лексус телефонують американським політикам від імені Чалого
      Російські пранкери Вован і Лексус телефонують американським політикам від імені Чалого / Фото з вільних мереж

      Посол України у США Валерій Чалий заявив, що в останні дні російські пранкери масово телефонують політикам від його імені. Цими зловмисниками можуть бути російські пранкери, відомі як Вован і Лексус.

      Про це повідомляє "Європейська правда".

      "Буквально вчора (1 листопада, – ред.) нібито від мого імені і нібито за дорученням президента України надійшло звернення до майже всіх губернаторів (США) – запит на телефонну розмову", – повідомив Чалий.

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      Він додав, що частина губернаторів погодились на переговори з людиною, яка видавала себе за посла. Також відомо, що частина розмов відбулася до того, як Посольство України у США дізналось про цей інцидент.

      Посол зазначив, що у таких пранках, зокрема, мовиться про обговорення економічних зав’язків і туризму.

      Інше питання по Голодомору. Це була спроба протидіяти визнанню Голодомору геноцидом. Вони запізнилися, але якби почали раніше – могли б мати успіх,
      – додав Чалий.

      Він також сповістив, що Посольство повідомило всім губернаторам про небезпеку фейкових дзвінків, після чого атака переключилася на мерів та конгресменів США.

      За словами посла, ініціаторами цих фейкових переговорів є добре відомі російські пранкери, які вже вчиняли низку провокацій проти України у США, в тому числі – розігравши міністра енергетики Ріка Перрі. Відомо, що цей розіграш у 2017 році здійснили російські пранкери, відомі як Вован і Лексус.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Російська пропаганда Новини США Новини Росії Голодомор
      Джерело: 24 Канал
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