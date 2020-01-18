Российские правоохранители 5 месяцев скрыто снимали на видео спальню активистки

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел России (Центра "Э") 5 месяцев снимали на скрытую камеру спальню активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Ее обвиняют в причастности к организации, которую признали в России "нежелательной".

Российская "Новая газета" сообщает, что видеокамеру установили в сентябре 2018 года по решению суда. Сама Шевченко узнала об этом, когда начала знакомиться с уголовным делом.

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Она отметила, что в деле содержатся фотографии и видео, на которых ее мать без пижамы.

Адвокат Анастасии Шевченко Сергей Бадамшин сообщил, что по его данным, инициировал установку видеокамеры Центр "Э".

За пол года видеослежения там "установили", что Шевченко "угрожает обороноспособности, безопасности страны и конституционному строю". Адвокат отметил, что активистку обвинили в участии в правозащитной конференции и согласованном властями городском митинге.

Что известно об активистке Анастасии ШевченкоОна стала первой в России, кого подозревают в участии в "нежелательной" организации. Таковой ее признала российская Генпрокуратура.



Активистка находится под домашним арестом с конца января 2019 года. Ей грозит до шести лет колонии. Почти сразу после ее ареста у Шевченко умерла дочь, которая находилась в специализированном учреждении для людей с инвалидностью.