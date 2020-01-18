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      Російські правоохоронці 5 місяців приховано знімали на відео спальню активістки

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      Анастасія Шевченко / currenttime.tv

      Співробітники Центру протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ Росії (Центру "Е") 5 місяців знімали на приховану камеру спальню активістки "Відкритої Росії" Анастасії Шевченко. ЇЇ звинувачують у причетності до організації, яку визнали в Росії "небажаною".

      Російська "Новая газета" повідомляє, що відеокамеру встановили у вересні 2018 року за рішенням суду. Сама Шевченко дізналася про це, коли почала ознайомлюватися з кримінальною справою.

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      Вона зазначила, що у справі містяться фотографії та відео, на яких її мати без піжами.

      Адвокат Анастасії Шевченко Сергій Бадамшін повідомив, що за його даними, ініціював встановлення відеокамери Центр "Е".

      За пів року відеостеження там "встановили", що Шевченко "загрожує обороноздатності, безпеці країни та конституційному ладу". Адвокат зазначив, що активістку звинуватили в участі у правозахисній конференції та узгодженому владою міському мітингу.

       

      Що відомо про активістку Анастасію ШевченкоВона стала першою у Росії, кого підозрюють в участі у "небажаній" організації. Такою її визнала російська Генпрокуратура.

      Активістка перебуває під домашнім арештом з кінця січня 2019 року. Їй загрожує до шести років колонії. Майже відразу після її арешту у Шевченко померла донька, яка перебувала в спеціалізованій установі для людей з інвалідністю.

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      18 січня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Москва Активісти ФСБ
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